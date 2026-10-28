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Память оперативная Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Hynix D (KSM32RD4/64HD) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Hynix D (KSM32RD4/64HD)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 770 руб. 
Начислим 1661 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753084
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Память оперативная Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Hynix D (KSM32RD4/64HD)
103 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Вес, г.
30

Описание товара Память оперативная Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Hynix D (KSM32RD4/64HD)

Память оперативная Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Hynix D (KSM32RD4/64HD)

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Hynix D (KSM32RD4/64HD)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Описание
Память оперативная Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Hynix D (KSM32RD4/64HD)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Hynix D (KSM32RD4/64HD) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 103770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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