Оперативная память KingDian DDR4 DIMM H41 Series 8Gb, 3200Mhz, [H41-DDR4-PC-8GB-32-22] CL22, с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 753072
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Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память KingDian DDR4 DIMM H41 Series 8Gb, 3200Mhz, [H41-DDR4-PC-8GB-32-22] CL22, с
Оперативная память KingDian DDR4 DIMM H41 Series 8Gb, 3200Mhz, [H41-DDR4-PC-8GB-32-22] CL22, с
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Оперативная память KingDian DDR4 DIMM H41 Series 8Gb, 3200Mhz, [H41-DDR4-PC-8GB-32-22] CL22, с
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Оперативная память KingDian DDR4 DIMM H41 Series 8Gb, 3200Mhz, [H41-DDR4-PC-8GB-32-22] CL22, с - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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