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Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 160 руб. 
Начислим 2163 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753071
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Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K)
135 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Вес, г.
110

Описание товара Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K)

Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K)

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Описание
Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K) - купить по цене 135160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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