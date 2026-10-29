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Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR2, 4Gb (1x4GB), 533MHz, CL4, DIMM (82624 / KVR533D2N4/4G) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR2, 4Gb (1x4GB), 533MHz, CL4, DIMM (82624 / KVR533D2N4/4G)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753069
Доставка в Москве
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Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR2, 4Gb (1x4GB), 533MHz, CL4, DIMM (82624 / KVR533D2N4/4G)
3 180 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Вес, г.
40

Описание товара Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR2, 4Gb (1x4GB), 533MHz, CL4, DIMM (82624 / KVR533D2N4/4G)

Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR2, 4Gb (1x4GB), 533MHz, CL4, DIMM (82624 / KVR533D2N4/4G)

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR2, 4Gb (1x4GB), 533MHz, CL4, DIMM (82624 / KVR533D2N4/4G)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Описание
Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR2, 4Gb (1x4GB), 533MHz, CL4, DIMM (82624 / KVR533D2N4/4G)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Kingston ValueRAM, DDR2, 4Gb (1x4GB), 533MHz, CL4, DIMM (82624 / KVR533D2N4/4G) - этот товар вы можете купить по цене 3180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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