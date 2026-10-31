Оперативная память Kingston Fury Beas (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиатором (KF560C30BBEK2-32)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 120 руб.
В наличии
Код товара: 753065
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
71 120 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
60
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beas (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиатором (KF560C30BBEK2-32)
Оперативная память Kingston Fury Beas (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиатором (KF560C30BBEK2-32)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 69 450 руб.17363 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 64GB DDR4 (KF436C16RB12K4/64)
-
В наличииЦена 71 270 руб.17818 руб. в СплитОперативная память Micron DDR5 RDIMM 16Gb 1Rx8 4800 MHz ECC Regi...
-
В наличииЦена 72 750 руб.18188 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16G...
-
В наличииЦена 73 720 руб.18430 руб. в СплитПамять DDR4 Hynix HMA84GR7CJR4N-XNT4 32Gb DIMM ECC Reg PC4-25600...
-
В наличииЦена 74 100 руб.18525 руб. в СплитОперативная память HPE 32Gb (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-...
-
В наличииЦена 76 330 руб.19083 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5-6400 16GB (AX5U6400C3216G-DCLARWH...
-
В наличииЦена 76 330 руб.19083 руб. в СплитОперативная память A-Data DDR5 DIMM 6400MHz CL32 - 32Gb Kit (2x1...
-
В наличииЦена 76 330 руб.19083 руб. в СплитОперативная память A-Data DDR5 DIMM 6400MHz CL32 - 32Gb (2x16Gb)...
-
В наличииЦена 77 590 руб.19398 руб. в СплитОперативная память XPG Lancer Blade, DDR5, 32GB (2x16GB), 6400MH...
-
В наличииЦена 77 590 руб.19398 руб. в СплитОперативная память XPG Lancer, DDR5, 32Gb (2x16GB), 6400MHz, CL3...
-
В наличииЦена 77 800 руб.19450 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBх2) DDR5-6000 RGB VEUR532G6028K PAT...
-
В наличииЦена 77 880 руб.19470 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 32GB PC25600 (M391A4G43BB1-CWE)
Оперативная память Kingston Fury Beas (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиатором (KF560C30BBEK2-32)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Оперативная память Kingston Fury Beas (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиатором (KF560C30BBEK2-32) - данный товар вы можете купить по цене 71120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Beas (2x16GB), 6000MHz, CL30, DIMM, с радиатором (KF560C30BBEK2-32)