Оперативная память Kingston SODIMM DDR5 32Gb 4800 MHz PC5-38400 (KVR48S40BS8-32)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 970 руб.
В наличии
Код товара: 753063
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
52 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память Kingston SODIMM DDR5 32Gb 4800 MHz PC5-38400 (KVR48S40BS8-32)
Оперативная память Kingston SODIMM DDR5 32Gb 4800 MHz PC5-38400 (KVR48S40BS8-32)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 50 460 руб.12615 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5-5600 32GB (PSD532G56002)
-
В наличииЦена 50 630 руб.12658 руб. в СплитОперативная память Patriot Signature Line, DDR5, 32GB (1x32GB), ...
-
В наличииЦена 50 650 руб.12663 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5600 AX5U5600C4616G-DTLABW...
-
В наличииЦена 50 810 руб.12703 руб. в СплитМодуль памяти DDR 5 DIMM 32Gb PC44800, 5600Mhz, Kingston FURY Be...
-
В наличииЦена 50 990 руб.12748 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD...
-
В наличииЦена 51 030 руб.12758 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 32GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BD8-...
-
В наличииЦена 51 270 руб.12818 руб. в СплитОперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)
-
В наличииЦена 51 370 руб.12843 руб. в СплитОперативная память Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Be...
-
В наличииЦена 51 440 руб.12860 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 32GB DDR5 (KVR56S46BD8-32)
-
В наличииЦена 51 950 руб.12988 руб. в СплитОперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)
-
В наличииЦена 52 240 руб.13060 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 2x16GB 6000MHz Viper Venom RTL G...
-
В наличииЦена 52 350 руб.13088 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 32GB 5200MHz Fury Beast (KF552C...
Оперативная память Kingston SODIMM DDR5 32Gb 4800 MHz PC5-38400 (KVR48S40BS8-32)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Оперативная память Kingston SODIMM DDR5 32Gb 4800 MHz PC5-38400 (KVR48S40BS8-32) – стоимость товара 52970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston SODIMM DDR5 32Gb 4800 MHz PC5-38400 (KVR48S40BS8-32)