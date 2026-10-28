Оперативная память Hynix DDR5 64Gb RDIMM 4800Mbps ECC Registered x4, 1 year, OEM (HMCG94MEBQA121N)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
305 450 руб.
В наличии
Код товара: 753057
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
305 450 руб.
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Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память Hynix DDR5 64Gb RDIMM 4800Mbps ECC Registered x4, 1 year, OEM (HMCG94MEBQA121N)
Оперативная память Hynix DDR5 64Gb RDIMM 4800Mbps ECC Registered x4, 1 year, OEM (HMCG94MEBQA121N)
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Оперативная память Hynix DDR5 64Gb RDIMM 4800Mbps ECC Registered x4, 1 year, OEM (HMCG94MEBQA121N)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Оперативная память Hynix DDR5 64Gb RDIMM 4800Mbps ECC Registered x4, 1 year, OEM (HMCG94MEBQA121N) - стоимость товара 305450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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