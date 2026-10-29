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Быстрое зарядное устройство для двух аккумуляторов Greenworks G60DC10, 60V, 10А 2954407 купить с доставкой в Москве
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Быстрое зарядное устройство для двух аккумуляторов Greenworks G60DC10, 60V, 10А 2954407

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 
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В наличии
Код товара: 753055
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Быстрое зарядное устройство для двух аккумуляторов Greenworks G60DC10, 60V, 10А 2954407
9 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenWorks
Тип товара
Зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
25х20х19
Вес, г.
600

Описание товара Быстрое зарядное устройство для двух аккумуляторов Greenworks G60DC10, 60V, 10А 2954407

Быстрое зарядное устройство для двух аккумуляторов Greenworks G60DC10, 60V, 10А 2954407



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Отзывы о товаре Быстрое зарядное устройство для двух аккумуляторов Greenworks G60DC10, 60V, 10А 2954407




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Характеристики
Бренд
GreenWorks
Тип товара
Зарядное устройство
Описание
Быстрое зарядное устройство для двух аккумуляторов Greenworks G60DC10, 60V, 10А 2954407


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Быстрое зарядное устройство для двух аккумуляторов Greenworks G60DC10, 60V, 10А 2954407 - по цене 9850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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