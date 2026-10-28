Твердотельный накопитель KingDian G38 128Gb [G38-NVME-M.2-128GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2170/650
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 753051
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Твердотельный накопитель KingDian G38 128Gb [G38-NVME-M.2-128GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2170/650
Твердотельный накопитель KingDian G38 128Gb [G38-NVME-M.2-128GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2170/650
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS340G 120Gb (AP120GAS340G-1)
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X)
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитНакопитель SSD Hikvision SATA-III 120Gb (HS-SSD-WAVE(S) 120G)
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 128Gb (P210S128G25)
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate KC2000MNextPro+ 128Gb (EX282320RUS)
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 120Gb SA500 Series (NT01SA500-120-S3X)
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 128Gb (AP128GAS350-1)
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA-III 120Gb Radeon R3 (R3SL0120G2)
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Burst Elite 120Gb (PBE120GS25SSDR)
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитНакопитель SSD AMD 128GB Radeon R5 Client 2.5" SATA III [R/W - 5...
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 128Gb (NT01N600S-128G-S3X)
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power SATA III 128Gb (SP128GBSS3A55S25)
Твердотельный накопитель KingDian G38 128Gb [G38-NVME-M.2-128GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2170/650
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Твердотельный накопитель KingDian G38 128Gb [G38-NVME-M.2-128GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2170/650 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Твердотельный накопитель KingDian G38 128Gb [G38-NVME-M.2-128GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2170/650