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SSD Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2 купить в Москве
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Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 360 руб. 
Начислим 1222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753043
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2
76 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2

Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Описание
Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 76360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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