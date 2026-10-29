Накопитель SSD PCIE 5.0 NVME M.2 1Tb SPATIUM M560 1Tb MSI
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 810 руб.
В наличии
Код товара: 753040
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
25 810 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD PCIE 5.0 NVME M.2 1Tb SPATIUM M560 1Tb MSI
Накопитель SSD PCIE 5.0 NVME M.2 1Tb SPATIUM M560 1Tb MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 930 руб.6233 руб. в СплитНакопитель SSD WD Black SN770 1Tb M2.2280 PCIe 4.0 WDS100T3X0E
-
В наличииЦена 25 140 руб.6285 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC600 1Tb (SKC600MS/1024G)
-
В наличииЦена 25 340 руб.6335 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend 220S 960Gb (TS960GSSD220S)
-
В наличииЦена 25 410 руб.6353 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1TB 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW)
-
В наличииЦена 25 530 руб.6383 руб. в СплитНакопитель SSD 2.5" Patriot 2.0TB P220 <P220S2TB25>
-
В наличииЦена 25 560 руб.6390 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2TB (SNV3S/2000G)
-
В наличииЦена 26 200 руб.6550 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)
-
В наличииЦена 26 530 руб.6633 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 PCIE 2TB (AP2TBAS2280P4X-1)
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2Tb Gammix S60 (AGAMMIXS60-2T-CS)
-
В наличииЦена 27 200 руб.6800 руб. в СплитНакопитель SSD Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe 2230 M.2 (CT2000P...
-
В наличииЦена 27 240 руб.6810 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 2Tb (P300P2TBM28)
-
В наличииЦена 27 270 руб.6818 руб. в СплитНакопитель SSD Crucial 5300 PRO 240Gb (MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY)
Накопитель SSD PCIE 5.0 NVME M.2 1Tb SPATIUM M560 1Tb MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD PCIE 5.0 NVME M.2 1Tb SPATIUM M560 1Tb MSI - по цене 25810 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD PCIE 5.0 NVME M.2 1Tb SPATIUM M560 1Tb MSI