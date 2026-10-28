Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV3000 Series Retail (PCI-E 3.0 x4, up to 3100/2100MBs, 3D NAND
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 910 руб.
В наличии
Код товара: 753038
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 910 руб.
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Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV3000 Series Retail (PCI-E 3.0 x4, up to 3100/2100MBs, 3D NAND
Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV3000 Series Retail (PCI-E 3.0 x4, up to 3100/2100MBs, 3D NAND
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV3000 Series Retail (PCI-E 3.0 x4, up to 3100/2100MBs, 3D NAND - купить по цене 13910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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