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SSD Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5 купить в Москве
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Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 630 руб. 
Начислим 283 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753036
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5
17 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Crucial
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5

Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5




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Характеристики
Бренд
Crucial
Описание
Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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