Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 630 руб.
В наличии
Код товара: 753036
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 630 руб.
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Характеристики
Вес, г.
70
Описание товара Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5
Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5
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Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Crucial P510 1Tb PCIe Gen5 NVMe 2280 M.2 SSD with heatsink CT1000P510SSD5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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