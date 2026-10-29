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SSD Накопитель SSD CISCO, 240Gb, SATA III, для системы Cisco Catalyst C9500, поддержка HotSwap купить в Москве
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Накопитель SSD CISCO, 240Gb, SATA III, для системы Cisco Catalyst C9500, поддержка HotSwap

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 160 руб. 
Начислим 835 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753026
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Накопитель SSD CISCO, 240Gb, SATA III, для системы Cisco Catalyst C9500, поддержка HotSwap
52 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cisco
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD CISCO, 240Gb, SATA III, для системы Cisco Catalyst C9500, поддержка HotSwap

Накопитель SSD CISCO, 240Gb, SATA III, для системы Cisco Catalyst C9500, поддержка HotSwap

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Характеристики
Бренд
Cisco
Описание
Накопитель SSD CISCO, 240Gb, SATA III, для системы Cisco Catalyst C9500, поддержка HotSwap
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD CISCO, 240Gb, SATA III, для системы Cisco Catalyst C9500, поддержка HotSwap - по цене 52160 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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