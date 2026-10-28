Накопитель SSD QUMO Optima M2 NVMe 512GB TLC 3D (GYCY)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб.
В наличии
Код товара: 753013
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 660 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD QUMO Optima M2 NVMe 512GB TLC 3D (GYCY)
Накопитель SSD QUMO Optima M2 NVMe 512GB TLC 3D (GYCY)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 300 руб.2075 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 512GB P320 (P320P512GM28)
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston A400 480Gb (SA400S37/480G)
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 QUMO Novation 512GB PCIe Gen3x4 NVMe 1.3...
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X)
-
В наличииЦена 9 080 руб.2270 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)
-
В наличииЦена 9 100 руб.2275 руб. в СплитНакопитель SSD Gigabyte 500Gb 2500E M.2 2280
-
В наличииЦена 9 140 руб.2285 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA III 480Gb (R5SL480G)
-
В наличииЦена 9 140 руб.2285 руб. в СплитНакопитель SSD Western Digital 250GB (WDS250G3B0C)
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 512Gb Gammix S60 (AGAMMIXS60-512G-CS)
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 500Gb P400 Lite (P400LP500GM28H)
-
В наличииЦена 9 310 руб.2328 руб. в СплитНакопитель SSD WD 500Gb Green (2.5", SATA-III, R/W 545/510MB/s, ...
-
В наличииЦена 9 320 руб.2330 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)
Накопитель SSD QUMO Optima M2 NVMe 512GB TLC 3D (GYCY)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD QUMO Optima M2 NVMe 512GB TLC 3D (GYCY) - стоимость товара 8660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD QUMO Optima M2 NVMe 512GB TLC 3D (GYCY)