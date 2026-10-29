Накопитель SSD D7-P5520 1.92TB, U.2 15мм, SATA2.5" PCIe 4.0 x4 SSDPF2KX019T11Z
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
132 080 руб.
В наличии
Код товара: 753005
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
132 080 руб.
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Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD D7-P5520 1.92TB, U.2 15мм, SATA2.5" PCIe 4.0 x4 SSDPF2KX019T11Z
Накопитель SSD D7-P5520 1.92TB, U.2 15мм, SATA2.5" PCIe 4.0 x4 SSDPF2KX019T11Z
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Накопитель SSD D7-P5520 1.92TB, U.2 15мм, SATA2.5" PCIe 4.0 x4 SSDPF2KX019T11Z
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD D7-P5520 1.92TB, U.2 15мм, SATA2.5" PCIe 4.0 x4 SSDPF2KX019T11Z - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 132080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD D7-P5520 1.92TB, U.2 15мм, SATA2.5" PCIe 4.0 x4 SSDPF2KX019T11Z