Твердотельный накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 1TB AORUS Client SSD AG4731TB N PCI-Express 4.0 x4
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 580 руб.
В наличии
Код товара: 753002
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
19 580 руб.
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Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Твердотельный накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 1TB AORUS Client SSD AG4731TB N PCI-Express 4.0 x4
Твердотельный накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 1TB AORUS Client SSD AG4731TB N PCI-Express 4.0 x4
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Твердотельный накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 1TB AORUS Client SSD AG4731TB N PCI-Express 4.0 x4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Твердотельный накопитель SSD Gigabyte M.2 2280 1TB AORUS Client SSD AG4731TB N PCI-Express 4.0 x4 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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