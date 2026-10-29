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SSD Накопитель SSD HP 22-F0003DX 22-F 256 ГБ (L57447-001) OEM купить в Москве
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Накопитель SSD HP 22-F0003DX 22-F 256 ГБ (L57447-001) OEM

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752999
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD HP 22-F0003DX 22-F 256 ГБ (L57447-001) OEM
5 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD HP 22-F0003DX 22-F 256 ГБ (L57447-001) OEM

Накопитель SSD HP 22-F0003DX 22-F 256 ГБ (L57447-001) OEM

Отзывы о товаре Накопитель SSD HP 22-F0003DX 22-F 256 ГБ (L57447-001) OEM




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Описание
Накопитель SSD HP 22-F0003DX 22-F 256 ГБ (L57447-001) OEM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD HP 22-F0003DX 22-F 256 ГБ (L57447-001) OEM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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