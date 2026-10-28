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SSD Накопитель SSD HIKVISION WAVE(S), 256Gb, 2.5", SATA III, R/W 530/400 купить в Москве
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Накопитель SSD HIKVISION WAVE(S), 256Gb, 2.5", SATA III, R/W 530/400

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752993
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD HIKVISION WAVE(S), 256Gb, 2.5", SATA III, R/W 530/400
3 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD HIKVISION WAVE(S), 256Gb, 2.5", SATA III, R/W 530/400

Накопитель SSD HIKVISION WAVE(S), 256Gb, 2.5", SATA III, R/W 530/400

Отзывы о товаре Накопитель SSD HIKVISION WAVE(S), 256Gb, 2.5", SATA III, R/W 530/400




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Описание
Накопитель SSD HIKVISION WAVE(S), 256Gb, 2.5", SATA III, R/W 530/400
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD HIKVISION WAVE(S), 256Gb, 2.5", SATA III, R/W 530/400 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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