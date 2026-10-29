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SSD Накопитель SSD HPE960Gb SAS P40510-B21 Hot Swapp 2.5" купить в Москве
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Накопитель SSD HPE960Gb SAS P40510-B21 Hot Swapp 2.5"

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 750 руб. 
Начислим 2108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752986
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Загружаем...
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Накопитель SSD HPE960Gb SAS P40510-B21 Hot Swapp 2.5"
131 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HPE
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD HPE960Gb SAS P40510-B21 Hot Swapp 2.5"

Накопитель SSD HPE960Gb SAS P40510-B21 Hot Swapp 2.5"

Отзывы о товаре Накопитель SSD HPE960Gb SAS P40510-B21 Hot Swapp 2.5"




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Характеристики
Бренд
HPE
Описание
Накопитель SSD HPE960Gb SAS P40510-B21 Hot Swapp 2.5"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD HPE960Gb SAS P40510-B21 Hot Swapp 2.5" - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 131750 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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