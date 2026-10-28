Top.Mail.Ru
SSD Твердотельный накопитель SSD HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Твердотельный накопитель SSD HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 990 руб. 
Начислим 1360 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752985
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Твердотельный накопитель SSD HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD
84 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HPE
Вес, г.
100

Описание товара Твердотельный накопитель SSD HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD

Твердотельный накопитель SSD HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель SSD HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HPE
Описание
Твердотельный накопитель SSD HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель SSD HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD - данный товар вы можете купить по цене 84990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...