Накопитель SSD KIOXIA Enterprise SSD 2,5"(SFF/U.2), CD8-V, 3200GB (3.2Tb), NVMe 1.4/PCIe 4.0 1x4
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
312 560 руб.
В наличии
Код товара: 752984
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312 560 руб.
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Характеристики
Вес, г.
95
Описание товара Накопитель SSD KIOXIA Enterprise SSD 2,5"(SFF/U.2), CD8-V, 3200GB (3.2Tb), NVMe 1.4/PCIe 4.0 1x4
Накопитель SSD KIOXIA Enterprise SSD 2,5"(SFF/U.2), CD8-V, 3200GB (3.2Tb), NVMe 1.4/PCIe 4.0 1x4
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Накопитель SSD KIOXIA Enterprise SSD 2,5"(SFF/U.2), CD8-V, 3200GB (3.2Tb), NVMe 1.4/PCIe 4.0 1x4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD KIOXIA Enterprise SSD 2,5"(SFF/U.2), CD8-V, 3200GB (3.2Tb), NVMe 1.4/PCIe 4.0 1x4 - данный товар вы можете купить по цене 312560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD KIOXIA Enterprise SSD 2,5"(SFF/U.2), CD8-V, 3200GB (3.2Tb), NVMe 1.4/PCIe 4.0 1x4