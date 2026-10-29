Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 760 руб.
В наличии
Код товара: 752980
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
30 760 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
130
Описание товара Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2
Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 340 руб.7335 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
-
В наличииЦена 29 990 руб.7498 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2Tb Legend 860 (SLEG-860-2000GCS)
-
В наличииЦена 30 070 руб.7518 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU)
-
В наличииЦена 30 380 руб.7595 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
-
В наличииЦена 30 500 руб.7625 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV7000-t 2Tb [NT01NV7000T-2T0-E4X]
-
В наличииЦена 30 800 руб.7700 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 PCIE 2TB P400 Lite P400LP2KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 30 920 руб.7730 руб. в СплитНакопитель SSD WD 2TB SN5000 Blue (WDS200T4B0E)
-
В наличииЦена 31 080 руб.7770 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot M.2 2230 2TB (VP4000M2TBM23)
-
В наличииЦена 31 230 руб.7808 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2TB 990 EVO Plus (MZ-V9S2T0BW)
-
В наличииЦена 31 710 руб.7928 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
-
В наличииЦена 31 930 руб.7983 руб. в Сплиттвердотельный накопитель ADATA LEGEND 900 PRO M.2 2280 NVMe PCle...
-
В наличииЦена 32 050 руб.8013 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data M.2 2280 2TB (ALEG-960M-2TCS)
Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2 - по цене 30760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" VA 240Gb Read Intensive SATA 6Gb HS SSD v2