Top.Mail.Ru
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2407 MHz купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2407 MHz

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 540 руб. 
Начислим 1305 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752969
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2407 MHz
81 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
1.25

Описание товара Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2407 MHz

Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2407 MHz

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2407 MHz




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2407 MHz
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 Ti DUAL OC, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2407 MHz - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 81540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...