Уцененный товар Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние, 752966
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%37 290 руб. 41 430 руб.
В наличии
Код товара: 752966
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
37 290 руб. -10%
41 430 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L1
80
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
30
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, г.
40
Описание товара Уцененный товар Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 36 840 руб.9210 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 7252 (100-000000080)
-
В наличииЦена 37 880 руб.9470 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
-
В наличииЦена 41 110 руб. 53 990 руб.10278 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
-
В наличииЦена 42 340 руб.10585 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973
-
В наличииЦена 43 750 руб. 57 110 руб.10938 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
-
В наличииЦена 44 960 руб.11240 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon E-2324G Soc-1200 3.1GHz OEM
-
В наличииЦена 47 070 руб.11768 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
-
В наличииЦена 51 020 руб.12755 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon E-2336 Soc-1200 2.9GHz OEM
-
В наличииЦена 51 500 руб.12875 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon Silver 4210 Soc-3647 2.2GHz OEM
-
В наличииЦена 53 380 руб.13345 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OE...
-
В наличииЦена 55 350 руб.13838 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
-
В наличииЦена 55 900 руб.13975 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 9 285 Soc-1851 2.5GHz OEM
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L1
80
Объем кэша L2
24
Развернуть
Объем кэша L3
30
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные, С встроенной графикой, С разблокированным множителем
Уцененный товар Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - купить по цене 37290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние