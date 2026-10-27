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Уцененный товар Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 752966
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Уцененный товар Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние, 752966

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Уценка
Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 5
Уценка
Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 6
Уценка
Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
  • Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 1
  • Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 2
  • Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 3
  • Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 4
  • Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 5
  • Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 6
  • Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
37 290 руб.  41 430 руб. 
В наличии
Код товара: 752966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние
37 290 руб. -10%
41 430 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L1
80
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
30
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, г.
40

Описание товара Уцененный товар Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние

Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор

Отзывы о товаре Уцененный товар Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700K
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L1
80
Объем кэша L2
24
Развернуть
Объем кэша L3
30
Базовая тактовая частота, ГГц
3.4
Частота процессора в режиме Turbo
5.4
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake-S ОЕМ (CM8071504820705) хорошее состояние - купить по цене 37290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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