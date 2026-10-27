Ноутбук Tecno MegaBook T15RA/15.6"/IPS/Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home/серебристый/1.48kg
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 980 руб.
В наличии
Код товара: 752965
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68 980 руб.
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Характеристики
Бренд
TECNO
Вес, кг.
2.38
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook T15RA/15.6"/IPS/Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home/серебристый/1.48kg
Ноутбук Tecno MegaBook T15RA/15.6"/IPS/Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home/серебристый/1.48kg
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Бренд
TECNO
Ноутбук Tecno MegaBook T15RA/15.6"/IPS/Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home/серебристый/1.48kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Tecno MegaBook T15RA/15.6"/IPS/Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home/серебристый/1.48kg - этот товар вы можете купить по цене 68980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook T15RA/15.6"/IPS/Intel Core i5 13420H/8Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Home/серебристый/1.48kg