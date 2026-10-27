Top.Mail.Ru
Ноутбук HP ProBook 440 G11 (A38BCET) 14" WUXGA VA/Intel Core Ultra 7 155U/16Gb/512Gb SSD/Intel Graphics/DOS/серебристый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP ProBook 440 G11 (A38BCET) 14" WUXGA VA/Intel Core Ultra 7 155U/16Gb/512Gb SSD/Intel Graphics/DOS/серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 520 руб. 
В наличии
Код товара: 752961
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP ProBook 440 G11 (A38BCET) 14" WUXGA VA/Intel Core Ultra 7 155U/16Gb/512Gb SSD/Intel Graphics/DOS/серебристый
107 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 (A38BCET) 14" WUXGA VA/Intel Core Ultra 7 155U/16Gb/512Gb SSD/Intel Graphics/DOS/серебристый

Ноутбук HP ProBook 440 G11 (A38BCET) 14" WUXGA VA/Intel Core Ultra 7 155U/16Gb/512Gb SSD/Intel Graphics/DOS/серебристый

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G11 (A38BCET) 14" WUXGA VA/Intel Core Ultra 7 155U/16Gb/512Gb SSD/Intel Graphics/DOS/серебристый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Описание
Ноутбук HP ProBook 440 G11 (A38BCET) 14" WUXGA VA/Intel Core Ultra 7 155U/16Gb/512Gb SSD/Intel Graphics/DOS/серебристый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 440 G11 (A38BCET) 14" WUXGA VA/Intel Core Ultra 7 155U/16Gb/512Gb SSD/Intel Graphics/DOS/серебристый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 107520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...