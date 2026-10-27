Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-ST1488/14"/OLED/Intel Core Ultra 9 285H/32Gb/1024GB SSD/Intel Arc Graphics/DOS/синий/1.28kg
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
201 450 руб.
В наличии
Код товара: 752957
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
201 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-ST1488/14"/OLED/Intel Core Ultra 9 285H/32Gb/1024GB SSD/Intel Arc Graphics/DOS/синий/1.28kg
Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-ST1488/14"/OLED/Intel Core Ultra 9 285H/32Gb/1024GB SSD/Intel Arc Graphics/DOS/синий/1.28kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 191 420 руб.47855 руб. в СплитНоутбук MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-030XRU Ryzen AI 7 350 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 199 250 руб.49813 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8117 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 200 350 руб.50088 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV211 Core i7 14650HX 16Gb ...
-
В наличииЦена 203 490 руб.50873 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 15'' M5 10CPU/10GPU 16GB 1TB Midnight
-
В наличииЦена 207 060 руб.51765 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32G...
-
В наличииЦена 220 890 руб.55223 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
-
В наличииЦена 226 780 руб.56695 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SS...
-
В наличииЦена 244 290 руб.61073 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3434 M5 10 core 24Gb SSD1Tb/10 core G...
-
В наличииЦена 253 060 руб.63265 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M...
-
В наличииЦена 257 670 руб.64418 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
-
В наличииЦена 267 540 руб.66885 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406AA-SW076W Core Ultra 7 258V...
-
В наличииЦена 267 780 руб.66945 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN538X Core Ultra X9 378H 32Gb...
Бренд
Asus
Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-ST1488/14"/OLED/Intel Core Ultra 9 285H/32Gb/1024GB SSD/Intel Arc Graphics/DOS/синий/1.28kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-ST1488/14"/OLED/Intel Core Ultra 9 285H/32Gb/1024GB SSD/Intel Arc Graphics/DOS/синий/1.28kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 201450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-ST1488/14"/OLED/Intel Core Ultra 9 285H/32Gb/1024GB SSD/Intel Arc Graphics/DOS/синий/1.28kg