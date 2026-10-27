Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-WS73/16"/IPS/Ryzen 7 170/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb/Windows 11 Home/серый/2.2kg
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 270 руб.
В наличии
Код товара: 752955
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Загружаем...
134 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Вес, кг.
4.2
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-WS73/16"/IPS/Ryzen 7 170/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb/Windows 11 Home/серый/2.2kg
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-WS73/16"/IPS/Ryzen 7 170/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb/Windows 11 Home/серый/2.2kg
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Бренд
Asus
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-WS73/16"/IPS/Ryzen 7 170/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb/Windows 11 Home/серый/2.2kg
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-WS73/16"/IPS/Ryzen 7 170/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb/Windows 11 Home/серый/2.2kg - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 134270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA607NUQ-WS73/16"/IPS/Ryzen 7 170/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb/Windows 11 Home/серый/2.2kg