Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-56WS Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ8CD.001)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 160 руб.
В наличии
Код товара: 752953
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147 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Acer
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-56WS Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ8CD.001)
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-56WS Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ8CD.001)
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Бренд
Acer
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-56WS Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ8CD.001)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-56WS Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ8CD.001) - данный товар вы можете купить по цене 147160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-56WS Core 5 210H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QZ8CD.001)