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Уцененный товар Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 752951
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Уцененный товар Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние, 752951

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Уценка
Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 5
Уценка
Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 1
  • Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 2
  • Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 3
  • Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 4
  • Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 5
  • Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
10 250 руб.  11 390 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752951
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние
10 250 руб. -10%
11 390 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
7.5
Объем кэша L3
18
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.4
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Уцененный товар Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние

Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор

Отзывы о товаре Уцененный товар Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
7.5
Развернуть
Объем кэша L3
18
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.4
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - по цене 10250 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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