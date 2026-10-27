Уцененный товар Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние, 752951
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%10 250 руб. 11 390 руб.
В наличии
Код товара: 752951
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10 250 руб. -10%
11 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
7.5
Объем кэша L3
18
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.4
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100
Описание товара Уцененный товар Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 6 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
12400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10 нм
Ядро
Alder Lake
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
480
Объем кэша L2
7.5
Развернуть
Объем кэша L3
18
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.4
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура, °C
100
Страна производитель
Китай
Причина уценки: следы установки Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: процессор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 6 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 6 ядерные
Уцененный товар Процессор Intel Core I5-12400F S1700 OEM (CM8071504650609) хорошее состояние - по цене 10250 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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