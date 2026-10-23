МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 930 руб.
В наличии
Код товара: 752944
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
37 930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х42х38
Вес, кг.
16.3
Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый
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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый
Купить МФУ лазерный Canon i-Sensys MF463dw II (7188C008) A4 Duplex Net WiFi белый - по цене 37930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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