Триммер бензиновый DTL-31-4T, 4-тактный, 31 см3, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб.
В наличии
Код товара: 752938
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 660 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Триммер бензиновый DTL-31-4T, 4-тактный, 31 см3, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Триммер бензиновый DTL-31-4T, 4-тактный, 31 см3, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 570 руб.2143 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500, 2.5 кВт
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитБензиновый триммер Huter GGT-2500Т
-
В наличииЦена 8 630 руб.2158 руб. в СплитТриммер бензиновый ЗУБР КРБ-2500-Р, 2.5 кВт
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитТриммер бесщеточный ЗУБР С1-18, 36В, 35/25.5 см, без АКБ, (ТАБ-3...
-
В наличииЦена 8 740 руб.2185 руб. в СплитТриммер MaxPiler MGT-52
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитТриммер аккумуляторный Ryobi ONE+ OLT1832 5133002813
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитТриммер Maxpiler MET-2000C
-
В наличииЦена 8 960 руб.2240 руб. в СплитТриммер бензиновый Huter GGT-1500TX 1500Вт неразбор.штан. реж.эл...
-
В наличииЦена 9 000 руб.2250 руб. в СплитТриммер бензиновый Huter GGT-1500SX 1500Вт 2л.с. разбор.штан. ре...
-
В наличииЦена 9 130 руб.2283 руб. в СплитТриммер Maxpiler MGT-56
-
В наличииЦена 9 290 руб. 14 985 руб.2323 руб. в СплитТриммер бензиновый Champion T528S-2
-
В наличииЦена 9 590 руб.2398 руб. в СплитТриммер бензиновый KB-44/43RB ИНТЕРСКОЛ 898.0.0.40
Триммер бензиновый DTL-31-4T, 4-тактный, 31 см3, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Триммер бензиновый DTL-31-4T, 4-тактный, 31 см3, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер бензиновый DTL-31-4T, 4-тактный, 31 см3, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel