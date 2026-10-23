Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S 1200Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 430 руб.
В наличии
Код товара: 752920
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 430 руб.
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S 1200Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S 1200Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
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Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S 1200Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Купить Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 12-125 S 1200Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - по цене 13430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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