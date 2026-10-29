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Угловая полировальная машина Bosch GWS 17-125 SB 1700Вт D125мм (06017D0700) купить с доставкой в Москве
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Угловая полировальная машина Bosch GWS 17-125 SB 1700Вт D125мм (06017D0700)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 900 руб. 
Начислим 415 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752919
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угловая полировальная машина Bosch GWS 17-125 SB 1700Вт D125мм (06017D0700)
25 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Вес, г.
5

Описание товара Угловая полировальная машина Bosch GWS 17-125 SB 1700Вт D125мм (06017D0700)

Угловая полировальная машина Bosch GWS 17-125 SB 1700Вт D125мм (06017D0700)



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Отзывы о товаре Угловая полировальная машина Bosch GWS 17-125 SB 1700Вт D125мм (06017D0700)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Описание
Угловая полировальная машина Bosch GWS 17-125 SB 1700Вт D125мм (06017D0700)


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая полировальная машина Bosch GWS 17-125 SB 1700Вт D125мм (06017D0700) - купить по цене 25900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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