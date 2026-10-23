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Углошлифовальная машина Bosch GWS 180-LI 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019H9025) купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 180-LI 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019H9025)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 860 руб. 
В наличии
Код товара: 752917
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 180-LI 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019H9025)
23 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Вес, г.
5

Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 180-LI 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019H9025)

Углошлифовальная машина Bosch GWS 180-LI 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019H9025)



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 180-LI 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019H9025)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Описание
Углошлифовальная машина Bosch GWS 180-LI 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019H9025)


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Углошлифовальная машина Bosch GWS 180-LI 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019H9025) - по цене 23860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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