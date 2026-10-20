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Пылесос Thomas PET&FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л купить с доставкой в Москве
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Пылесос Thomas PET&FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л

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Пылесос Thomas PET&amp;FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 1
Пылесос Thomas PET&amp;FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 2
Пылесос Thomas PET&amp;FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
универсальная насадка с прямым приводом,щетка с ворсом,насадка для влажной уборки,щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.6 л
  • Пылесос Thomas PET&amp;FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 1
  • Пылесос Thomas PET&amp;FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 2
  • Пылесос Thomas PET&amp;FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 920 руб. 
В наличии
Код товара: 752886
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пылесос Thomas PET&FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л
50 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thomas
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
универсальная насадка с прямым приводом,щетка с ворсом,насадка для влажной уборки,щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.6 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Функции и особенности
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, автоматическое сматывание шнура, вертикальная парковка, регулировка мощности на рукоятке, место для хранения насадок
Потребляемая мощность, Вт
1700
Длина сетевого шнура
8
Страна производитель
Германия
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос Thomas PET&FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л

Пылесос THOMAS PET&FAMILY PRO 4ALL 788704 (PET&FAMILYPRO4ALL788704) - флагманский моющий пылесос для семей и домов с животными. DRY-BOX работает как мощный циклон: быстро собирает пыль, мусор и шерсть. Для глубокой чистки подключайте AQUA-BOX: водная «стена» связывает пыль, аллергены и запахи, воздух становится свежее. Активная подача раствора насосом и мгновенное всасывание очищают ковры и обивку. Насадка с подсветкой CleanLight помогает на твёрдых полах, турбощётка — на ковролине, Aqua-Stealth идеально подходит для бережной уборки паркета/ламината. Радиоуправление в рукоятке, манёвренные ролики 360°. Максимально широкая комплектация.

Отзывы о товаре Пылесос Thomas PET&FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Thomas
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
универсальная насадка с прямым приводом,щетка с ворсом,насадка для влажной уборки,щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.6 л
Регулятор мощности
на рукоятке
Функции и особенности
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, автоматическое сматывание шнура, вертикальная парковка, регулировка мощности на рукоятке, место для хранения насадок
Потребляемая мощность, Вт
1700
Длина сетевого шнура
8
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Страна производитель
Германия
Описание
Пылесос THOMAS PET&FAMILY PRO 4ALL 788704 (PET&FAMILYPRO4ALL788704) - флагманский моющий пылесос для семей и домов с животными. DRY-BOX работает как мощный циклон: быстро собирает пыль, мусор и шерсть. Для глубокой чистки подключайте AQUA-BOX: водная «стена» связывает пыль, аллергены и запахи, воздух становится свежее. Активная подача раствора насосом и мгновенное всасывание очищают ковры и обивку. Насадка с подсветкой CleanLight помогает на твёрдых полах, турбощётка — на ковролине, Aqua-Stealth идеально подходит для бережной уборки паркета/ламината. Радиоуправление в рукоятке, манёвренные ролики 360°. Максимально широкая комплектация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Thomas PET&FAMILY PRO 4ALL оранжевый/черный, 1700 Вт, уборка влажная/сухая, пылесборник аквафильтр 2.6 л - по цене 50920 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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