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Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л

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Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 1
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 2
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 3
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 4
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 5
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 6
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 7
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 8
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 9
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 10
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 11
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 12
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 13
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 14
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 15
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 16
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 17
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 18
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 19
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 20
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 21
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 22
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 23
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 24
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, универсальная для пола и ковра
Цвет
фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
430
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 1
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 2
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 3
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 4
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 5
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 6
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 7
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 8
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 9
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 10
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 11
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 12
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 13
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 14
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 15
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 16
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 17
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 18
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 19
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 20
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 21
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 22
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 23
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 24
  • Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 880 руб. 
В наличии
Код товара: 752884
Доставка в Москве
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Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л
8 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, универсальная для пола и ковра
Цвет
фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
сухая уборка; контейнер для пыли; фильтр HEPA H13; регулятор мощности на корпусе; телескопическая труба; автоматическое сматывание шнура; вертикальная парковка; возможность выключить ногой; легко очищаемый пылесборник; поворачивающиеся колеса; мягкие колеса
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
430
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Вьетнам
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л

Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV: Мощь и стиль для безупречной чистоты

Ищете мощный и надежный помощник для поддержания идеального порядка? Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV из серии RAMBO — это воплощение передовых технологий и эргономичного дизайна, созданное для эффективной и комфортной уборки. Он станет вашим верным союзником в борьбе с пылью и загрязнениями, экономя время и силы.

Мощное всасывание на 430 Вт

Сердце этого пылесоса — мощный двигатель, обеспечивающий впечатляющую силу всасывания 430 Вт. Он легко справляется с песком, шерстью домашних животных, крошками и пылью даже в самых труднодоступных уголках. Благодаря высокой потребляемой мощности 2200 Вт, вы получаете максимальную производительность на каждом этапе уборки. Теперь купить пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV — значит обеспечить себе гарантию глубокой чистоты ковров и твердых покрытий.

Экологичность и удобство: система без мешка

Модель использует современную систему сбора пыли без мешка. Вместо него установлен практичный контейнер объемом 2 литра. Это не только избавляет от постоянных расходов на покупку сменных мешков, но и позволяет легко и гигиенично очищать пылесборник. Просто извлеките контейнер, опорожните его и верните на место.

Многоступенчатая система фильтрации для чистого воздуха

Samsung заботится о качестве воздуха в вашем доме. Пылесос оснащен двухуровневой системой фильтрации:

  • Предмоторный фильтр защищает двигатель от мелких частиц, продлевая срок службы устройства.
  • Выходной фильтр HEPA H13 задерживает до 99.95% мельчайших аллергенов, пыльцы и бактерий, предотвращая их возврат в воздух. Это особенно важно для семей с детьми и аллергиками.

Продуманная эргономика для комфортной уборки

Дизайн этого пылесоса продуман до мелочей:

  • Стальная телескопическая трубка надежна и долговечна, она легко регулируется под ваш рост.
  • Автоматическое сматывание шнура длиной 7 метров избавляет от путаницы и упрощает хранение.
  • Прорезиненные колеса бережно защищают напольные покрытия от царапин.
  • Управление на корпусе позволяет быстро переключать режимы без наклона.

В комплекте вы найдете универсальную щетку «3-в-1», которая отлично справляется с уборкой на разных поверхностях — от паркета до ламината и коврового ворса.

Стиль, который вдохновляет

Пылесос выполнен в насыщенном фиолетовом цвете, что выгодно отличает его от скучной бытовой техники. Его компактные габариты (282x492x280 мм) и вес 6 кг делают его маневренным и не занимающим много места при хранении. Горизонтальная парковка не предусмотрена, что стоит учитывать при выборе места для его установки.

Почему стоит заказать пылесос Samsung SC88 в нашем магазине?

Приобретая этот пылесос у нас, вы получаете не просто прибор, а комплексное решение для чистоты. Официальная гарантия от производителя составляет 12 месяцев, а страна сборки — Вьетнам, что гарантирует соблюдение строгих стандартов качества Samsung. Мы тщательно проверяем каждую единицу техники перед отправкой.

Хотите узнать цену на пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV и оформить заказ? Это просто! Заказать пылесос Samsung в Москве можно прямо на нашем сайте. Мы обеспечиваем быструю доставку и квалифицированную поддержку на всех этапах. Подарите вашему дому мощь и безупречную чистоту с Samsung RAMBO.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, универсальная для пола и ковра
Цвет
фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
сухая уборка; контейнер для пыли; фильтр HEPA H13; регулятор мощности на корпусе; телескопическая труба; автоматическое сматывание шнура; вертикальная парковка; возможность выключить ногой; легко очищаемый пылесборник; поворачивающиеся колеса; мягкие колеса
Потребляемая мощность, Вт
2200
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
430
Длина сетевого шнура
7
Страна производитель
Вьетнам
Описание

Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV: Мощь и стиль для безупречной чистоты

Ищете мощный и надежный помощник для поддержания идеального порядка? Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV из серии RAMBO — это воплощение передовых технологий и эргономичного дизайна, созданное для эффективной и комфортной уборки. Он станет вашим верным союзником в борьбе с пылью и загрязнениями, экономя время и силы.

Мощное всасывание на 430 Вт

Сердце этого пылесоса — мощный двигатель, обеспечивающий впечатляющую силу всасывания 430 Вт. Он легко справляется с песком, шерстью домашних животных, крошками и пылью даже в самых труднодоступных уголках. Благодаря высокой потребляемой мощности 2200 Вт, вы получаете максимальную производительность на каждом этапе уборки. Теперь купить пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV — значит обеспечить себе гарантию глубокой чистоты ковров и твердых покрытий.

Экологичность и удобство: система без мешка

Модель использует современную систему сбора пыли без мешка. Вместо него установлен практичный контейнер объемом 2 литра. Это не только избавляет от постоянных расходов на покупку сменных мешков, но и позволяет легко и гигиенично очищать пылесборник. Просто извлеките контейнер, опорожните его и верните на место.

Многоступенчатая система фильтрации для чистого воздуха

Samsung заботится о качестве воздуха в вашем доме. Пылесос оснащен двухуровневой системой фильтрации:

  • Предмоторный фильтр защищает двигатель от мелких частиц, продлевая срок службы устройства.
  • Выходной фильтр HEPA H13 задерживает до 99.95% мельчайших аллергенов, пыльцы и бактерий, предотвращая их возврат в воздух. Это особенно важно для семей с детьми и аллергиками.

Продуманная эргономика для комфортной уборки

Дизайн этого пылесоса продуман до мелочей:

  • Стальная телескопическая трубка надежна и долговечна, она легко регулируется под ваш рост.
  • Автоматическое сматывание шнура длиной 7 метров избавляет от путаницы и упрощает хранение.
  • Прорезиненные колеса бережно защищают напольные покрытия от царапин.
  • Управление на корпусе позволяет быстро переключать режимы без наклона.

В комплекте вы найдете универсальную щетку «3-в-1», которая отлично справляется с уборкой на разных поверхностях — от паркета до ламината и коврового ворса.

Стиль, который вдохновляет

Пылесос выполнен в насыщенном фиолетовом цвете, что выгодно отличает его от скучной бытовой техники. Его компактные габариты (282x492x280 мм) и вес 6 кг делают его маневренным и не занимающим много места при хранении. Горизонтальная парковка не предусмотрена, что стоит учитывать при выборе места для его установки.

Почему стоит заказать пылесос Samsung SC88 в нашем магазине?

Приобретая этот пылесос у нас, вы получаете не просто прибор, а комплексное решение для чистоты. Официальная гарантия от производителя составляет 12 месяцев, а страна сборки — Вьетнам, что гарантирует соблюдение строгих стандартов качества Samsung. Мы тщательно проверяем каждую единицу техники перед отправкой.

Хотите узнать цену на пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV и оформить заказ? Это просто! Заказать пылесос Samsung в Москве можно прямо на нашем сайте. Мы обеспечиваем быструю доставку и квалифицированную поддержку на всех этапах. Подарите вашему дому мощь и безупречную чистоту с Samsung RAMBO.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8880 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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