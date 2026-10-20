Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л
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Характеристики
Описание товара Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV: Мощь и стиль для безупречной чистоты
Ищете мощный и надежный помощник для поддержания идеального порядка? Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV из серии RAMBO — это воплощение передовых технологий и эргономичного дизайна, созданное для эффективной и комфортной уборки. Он станет вашим верным союзником в борьбе с пылью и загрязнениями, экономя время и силы.
Мощное всасывание на 430 Вт
Сердце этого пылесоса — мощный двигатель, обеспечивающий впечатляющую силу всасывания 430 Вт. Он легко справляется с песком, шерстью домашних животных, крошками и пылью даже в самых труднодоступных уголках. Благодаря высокой потребляемой мощности 2200 Вт, вы получаете максимальную производительность на каждом этапе уборки. Теперь купить пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV — значит обеспечить себе гарантию глубокой чистоты ковров и твердых покрытий.
Экологичность и удобство: система без мешка
Модель использует современную систему сбора пыли без мешка. Вместо него установлен практичный контейнер объемом 2 литра. Это не только избавляет от постоянных расходов на покупку сменных мешков, но и позволяет легко и гигиенично очищать пылесборник. Просто извлеките контейнер, опорожните его и верните на место.
Многоступенчатая система фильтрации для чистого воздуха
Samsung заботится о качестве воздуха в вашем доме. Пылесос оснащен двухуровневой системой фильтрации:
- Предмоторный фильтр защищает двигатель от мелких частиц, продлевая срок службы устройства.
- Выходной фильтр HEPA H13 задерживает до 99.95% мельчайших аллергенов, пыльцы и бактерий, предотвращая их возврат в воздух. Это особенно важно для семей с детьми и аллергиками.
Продуманная эргономика для комфортной уборки
Дизайн этого пылесоса продуман до мелочей:
- Стальная телескопическая трубка надежна и долговечна, она легко регулируется под ваш рост.
- Автоматическое сматывание шнура длиной 7 метров избавляет от путаницы и упрощает хранение.
- Прорезиненные колеса бережно защищают напольные покрытия от царапин.
- Управление на корпусе позволяет быстро переключать режимы без наклона.
В комплекте вы найдете универсальную щетку «3-в-1», которая отлично справляется с уборкой на разных поверхностях — от паркета до ламината и коврового ворса.
Стиль, который вдохновляет
Пылесос выполнен в насыщенном фиолетовом цвете, что выгодно отличает его от скучной бытовой техники. Его компактные габариты (282x492x280 мм) и вес 6 кг делают его маневренным и не занимающим много места при хранении. Горизонтальная парковка не предусмотрена, что стоит учитывать при выборе места для его установки.
Почему стоит заказать пылесос Samsung SC88 в нашем магазине?
Приобретая этот пылесос у нас, вы получаете не просто прибор, а комплексное решение для чистоты. Официальная гарантия от производителя составляет 12 месяцев, а страна сборки — Вьетнам, что гарантирует соблюдение строгих стандартов качества Samsung. Мы тщательно проверяем каждую единицу техники перед отправкой.
Хотите узнать цену на пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV и оформить заказ? Это просто! Заказать пылесос Samsung в Москве можно прямо на нашем сайте. Мы обеспечиваем быструю доставку и квалифицированную поддержку на всех этапах. Подарите вашему дому мощь и безупречную чистоту с Samsung RAMBO.
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV: Мощь и стиль для безупречной чистоты
Ищете мощный и надежный помощник для поддержания идеального порядка? Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV из серии RAMBO — это воплощение передовых технологий и эргономичного дизайна, созданное для эффективной и комфортной уборки. Он станет вашим верным союзником в борьбе с пылью и загрязнениями, экономя время и силы.
Мощное всасывание на 430 Вт
Сердце этого пылесоса — мощный двигатель, обеспечивающий впечатляющую силу всасывания 430 Вт. Он легко справляется с песком, шерстью домашних животных, крошками и пылью даже в самых труднодоступных уголках. Благодаря высокой потребляемой мощности 2200 Вт, вы получаете максимальную производительность на каждом этапе уборки. Теперь купить пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV — значит обеспечить себе гарантию глубокой чистоты ковров и твердых покрытий.
Экологичность и удобство: система без мешка
Модель использует современную систему сбора пыли без мешка. Вместо него установлен практичный контейнер объемом 2 литра. Это не только избавляет от постоянных расходов на покупку сменных мешков, но и позволяет легко и гигиенично очищать пылесборник. Просто извлеките контейнер, опорожните его и верните на место.
Многоступенчатая система фильтрации для чистого воздуха
Samsung заботится о качестве воздуха в вашем доме. Пылесос оснащен двухуровневой системой фильтрации:
- Предмоторный фильтр защищает двигатель от мелких частиц, продлевая срок службы устройства.
- Выходной фильтр HEPA H13 задерживает до 99.95% мельчайших аллергенов, пыльцы и бактерий, предотвращая их возврат в воздух. Это особенно важно для семей с детьми и аллергиками.
Продуманная эргономика для комфортной уборки
Дизайн этого пылесоса продуман до мелочей:
- Стальная телескопическая трубка надежна и долговечна, она легко регулируется под ваш рост.
- Автоматическое сматывание шнура длиной 7 метров избавляет от путаницы и упрощает хранение.
- Прорезиненные колеса бережно защищают напольные покрытия от царапин.
- Управление на корпусе позволяет быстро переключать режимы без наклона.
В комплекте вы найдете универсальную щетку «3-в-1», которая отлично справляется с уборкой на разных поверхностях — от паркета до ламината и коврового ворса.
Стиль, который вдохновляет
Пылесос выполнен в насыщенном фиолетовом цвете, что выгодно отличает его от скучной бытовой техники. Его компактные габариты (282x492x280 мм) и вес 6 кг делают его маневренным и не занимающим много места при хранении. Горизонтальная парковка не предусмотрена, что стоит учитывать при выборе места для его установки.
Почему стоит заказать пылесос Samsung SC88 в нашем магазине?
Приобретая этот пылесос у нас, вы получаете не просто прибор, а комплексное решение для чистоты. Официальная гарантия от производителя составляет 12 месяцев, а страна сборки — Вьетнам, что гарантирует соблюдение строгих стандартов качества Samsung. Мы тщательно проверяем каждую единицу техники перед отправкой.
Хотите узнать цену на пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV и оформить заказ? Это просто! Заказать пылесос Samsung в Москве можно прямо на нашем сайте. Мы обеспечиваем быструю доставку и квалифицированную поддержку на всех этапах. Подарите вашему дому мощь и безупречную чистоту с Samsung RAMBO.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Теги товара: мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV фиолетовый, 430/2200 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер, 2 л