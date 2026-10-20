Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка)
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Характеристики
Описание товара Пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 800Вт белый (в компл.:3мешка)
Вертикальный пылесос Polaris IQ Home PVCSDC 3000 сочетает удобство и мощность для эффективной уборки сухих и влажных загрязнений. Мощность всасывания 280 Вт гарантирует качественную очистку ковров и твердых полов. Контейнер для пыли объемом 0. 65 литра легко опустошается и не требует замены мешков, что экономит время и средства. Аккумулятор позволяет убирать без проводов до 85 минут, обеспечивая свободу перемещения по дому. Встроенный LED-дисплей показывает режим работы, уровень заряда и заполнение пылесборника для удобного контроля. Турборежим помогает справляться с сильными загрязнениями. В комплекте восемь насадок, включая щетку для животных и мини турбощетку с УФ. Регулировка мощности на корпусе и ручке быстро адаптирует работу пылесоса под разные задачи и поверхности. Фильтры HEPA и циклонный фильтр задерживают мелкие частицы пыли, улучшая качество воздуха в помещении. Съемный ручной пылесос и гибкий шланг расширяют возможности уборки труднодоступных мест и мебели.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка
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