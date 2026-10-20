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Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат купить с доставкой в Москве
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Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат

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Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 1
Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 2
Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 3
Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 4
Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 5
Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 6
Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 7
Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Вид машины
электромехническая
Мощность двигателя, Вт
62
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная, прямая
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
4
Шитье двойной иглой
да
  • Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 1
  • Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 2
  • Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 3
  • Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 4
  • Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 5
  • Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 6
  • Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 7
  • Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 
В наличии
Код товара: 752874
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат
7 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chayka
Тип товара
Швейная машина
Количество швейных операций
37
Вид машины
электромехническая
Цвет
белый, голубой
Комплектация
вспарыватель/щёточка для чистки, двойная игла, комплект игл ORGAN, отвертка ключ, чехол, шпульки — 4 шт
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
вертикальный качающийся
Мощность двигателя, Вт
62
Нитевдеватель
да
Автоматический нитеобрезатель
да
Скорость шитья, стежков/мин
700
Рукавная платформа
да
Реверс
да
Отключение нижнего транспортера ткани
Да
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная, прямая
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
4
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
полуавтомат
Количество петель
1
Декоративные строчки
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат

Швейная машина ЧАЙКА 2290 оборудована вертикальным качающимся челноком, который позволяет устройству обрабатывать даже грубые материалы. Модель имеет автоматический нитевдеватель, который экономит время при частой замене нити. Встроенные светодиоды улучшают видимость в рабочей зоне при слабом внешнем освещении. Режим «Реверс» предназначен для закрепления строчки на ткани. Конструкцией корпуса ЧАЙКА 2290 предусмотрена линейка, с помощью которой можно отмерить необходимое количество материала или сделать разметку. Рукавная платформа служит для создания строчек на манжетах. Компактное хранение сопутствующих аксессуаров осуществляется в отдельном отсеке. Устройство имеет лапки для вшивания молнии и пуговиц, а также выполнения потайного шва.

Отзывы о товаре Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат




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Характеристики
Бренд
Chayka
Тип товара
Швейная машина
Количество швейных операций
37
Вид машины
электромехническая
Цвет
белый, голубой
Комплектация
вспарыватель/щёточка для чистки, двойная игла, комплект игл ORGAN, отвертка ключ, чехол, шпульки — 4 шт
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
вертикальный качающийся
Мощность двигателя, Вт
62
Нитевдеватель
да
Автоматический нитеобрезатель
да
Развернуть
Скорость шитья, стежков/мин
700
Рукавная платформа
да
Реверс
да
Отключение нижнего транспортера ткани
Да
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная, прямая
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
4
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
полуавтомат
Количество петель
1
Декоративные строчки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Швейная машина ЧАЙКА 2290 оборудована вертикальным качающимся челноком, который позволяет устройству обрабатывать даже грубые материалы. Модель имеет автоматический нитевдеватель, который экономит время при частой замене нити. Встроенные светодиоды улучшают видимость в рабочей зоне при слабом внешнем освещении. Режим «Реверс» предназначен для закрепления строчки на ткани. Конструкцией корпуса ЧАЙКА 2290 предусмотрена линейка, с помощью которой можно отмерить необходимое количество материала или сделать разметку. Рукавная платформа служит для создания строчек на манжетах. Компактное хранение сопутствующих аксессуаров осуществляется в отдельном отсеке. Устройство имеет лапки для вшивания молнии и пуговиц, а также выполнения потайного шва.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина CHAYKA 2290 белый/голубой, электромеханическая, вертикальный качающийся, 37 операций, петля полуавтомат - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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