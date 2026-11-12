Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 27W (E0027202) Nebula Pink
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Характеристики
Цвет
розовый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 752871
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3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
розовый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
27
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
101.6 ? 66.04 ? 12.7
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 27W (E0027202) Nebula Pink
Портативный аккумулятор Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic - ультратонкий магнитный внешний аккумулятор, совместимый с MagSafe-устройствами. Обеспечивает быструю беспроводную зарядку, имеет емкость 5000 мА·ч и легкий корпус, удобный для повседневного использования.
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Теги товара: На 10000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Цвет
розовый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
27
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
101.6 ? 66.04 ? 12.7
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Страна производитель
Китай
Портативный аккумулятор Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic - ультратонкий магнитный внешний аккумулятор, совместимый с MagSafe-устройствами. Обеспечивает быструю беспроводную зарядку, имеет емкость 5000 мА·ч и легкий корпус, удобный для повседневного использования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
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Теги товара: На 10000 mAh
Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 27W (E0027202) Nebula Pink - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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