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Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 27W (E0027202) Nebula Pink купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 27W (E0027202) Nebula Pink

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Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 1
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 2
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 3
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 4
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 5
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 6
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 7
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 8
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 9
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 10
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 11
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 12
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 13
Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
розовый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 1
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 2
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 3
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 4
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 5
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 6
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 7
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 8
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 9
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 10
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 11
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 12
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 13
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-SlimQi2Magnetic PowerBank 10000mAh 27W Nebula Pink - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752871
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 27W (E0027202) Nebula Pink
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
розовый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
27
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
101.6 ? 66.04 ? 12.7
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 27W (E0027202) Nebula Pink

Портативный аккумулятор Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic - ультратонкий магнитный внешний аккумулятор, совместимый с MagSafe-устройствами. Обеспечивает быструю беспроводную зарядку, имеет емкость 5000 мА·ч и легкий корпус, удобный для повседневного использования.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 27W (E0027202) Nebula Pink




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
розовый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
27
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
101.6 ? 66.04 ? 12.7
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Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic - ультратонкий магнитный внешний аккумулятор, совместимый с MagSafe-устройствами. Обеспечивает быструю беспроводную зарядку, имеет емкость 5000 мА·ч и легкий корпус, удобный для повседневного использования.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 27W (E0027202) Nebula Pink - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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