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Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 10000mAh 27W E0027 Space Grey купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 10000mAh 27W E0027 Space Grey

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Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 27W Space Grey - фото 1
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 27W Space Grey - фото 2
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 27W Space Grey - фото 3
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 27W Space Grey - фото 4
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 27W Space Grey - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 27W Space Grey - фото 1
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 27W Space Grey - фото 2
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 27W Space Grey - фото 3
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 27W Space Grey - фото 4
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 27W Space Grey - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752870
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 10000mAh 27W E0027 Space Grey
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
27
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
102 ? 68 ? 15
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 10000mAh 27W E0027 Space Grey

Портативный аккумулятор Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic - ультратонкий магнитный внешний аккумулятор, совместимый с MagSafe-устройствами. Обеспечивает быструю беспроводную зарядку, имеет емкость 5000 мА·ч и легкий корпус, удобный для повседневного использования.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 10000mAh 27W E0027 Space Grey




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Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
серый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
27
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
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Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Габаритные размеры, мм
102 ? 68 ? 15
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic - ультратонкий магнитный внешний аккумулятор, совместимый с MagSafe-устройствами. Обеспечивает быструю беспроводную зарядку, имеет емкость 5000 мА·ч и легкий корпус, удобный для повседневного использования.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 10000mAh 27W E0027 Space Grey - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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