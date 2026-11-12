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Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C853-00) Natural Titanium купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C853-00) Natural Titanium

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Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Natural Titanium P1007680C853-00 - фото 1
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Natural Titanium P1007680C853-00 - фото 2
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Natural Titanium P1007680C853-00 - фото 3
Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Natural Titanium P1007680C853-00 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Natural Titanium P1007680C853-00 - фото 1
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Natural Titanium P1007680C853-00 - фото 2
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Natural Titanium P1007680C853-00 - фото 3
  • Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic Power Bank 5000mAh 20W Natural Titanium P1007680C853-00 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C853-00) Natural Titanium
2 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Мощность, Вт
20
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C853-00) Natural Titanium

Портативный аккумулятор Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic - ультратонкий магнитный внешний аккумулятор, совместимый с MagSafe-устройствами. Обеспечивает быструю беспроводную зарядку, имеет емкость 5000 мА·ч и легкий корпус, удобный для повседневного использования.



Теги товара: На 5000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C853-00) Natural Titanium




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Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
серый
Емкость, mAh
5000
Мощность, Вт
20
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
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Количество выходов
1
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim Magnetic - ультратонкий магнитный внешний аккумулятор, совместимый с MagSafe-устройствами. Обеспечивает быструю беспроводную зарядку, имеет емкость 5000 мА·ч и легкий корпус, удобный для повседневного использования.


Теги товара: На 5000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C853-00) Natural Titanium - по цене 2290 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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