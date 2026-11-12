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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028500) Cosmic Black купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028500) Cosmic Black

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Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 1
Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 2
Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 3
Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 4
Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 5
Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 6
Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
  • Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 1
  • Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 2
  • Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 3
  • Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 4
  • Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 5
  • Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 6
  • Baseus EnerFill FM12 Qi2 Magnetic Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black ,E0028500 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752864
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028500) Cosmic Black
2 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-A, USB Type-C
Габаритные размеры, мм
110 ? 69 ? 17.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028500) Cosmic Black

Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 предназначен для обеспечения мобильной и эффективной зарядки различных гаджетов. Устройство оснащено емкостью батареи 10000 мАч, что позволяет поддерживать работоспособность устройств в течение длительного времени. Максимальная мощность, которую аккумулятор может выдать, составляет 22.5 Вт, что обеспечивает быструю и надежную подзарядку совместимых устройств. Аккумулятор поддерживает технологию беспроводной зарядки Qi2, что значительно упрощает процесс подключения. Наличие порта USB Type-C обеспечивает удобство подключения к различным источникам питания. Функция магнитного крепления позволяет легко и безопасно фиксировать аккумулятор, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных сферах деятельности. Данное устройство идеально подходит для использования в повседневной жизни, обеспечивая автономность при работе в поездках и при использовании портативных устройств. Конструкция аккумулятора отличается современным минималистичным дизайном, что подчеркивает его стильный и строгий внешний вид. Корпус выполнен из темно-черного материала с матовой текстурой, что придает товару аккуратный и профессиональный вид.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028500) Cosmic Black




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В
Беспроводная зарядка
Да
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Развернуть
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type-A, USB Type-C
Габаритные размеры, мм
110 ? 69 ? 17.5
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 предназначен для обеспечения мобильной и эффективной зарядки различных гаджетов. Устройство оснащено емкостью батареи 10000 мАч, что позволяет поддерживать работоспособность устройств в течение длительного времени. Максимальная мощность, которую аккумулятор может выдать, составляет 22.5 Вт, что обеспечивает быструю и надежную подзарядку совместимых устройств. Аккумулятор поддерживает технологию беспроводной зарядки Qi2, что значительно упрощает процесс подключения. Наличие порта USB Type-C обеспечивает удобство подключения к различным источникам питания. Функция магнитного крепления позволяет легко и безопасно фиксировать аккумулятор, что делает его удобным для транспортировки и использования в различных сферах деятельности. Данное устройство идеально подходит для использования в повседневной жизни, обеспечивая автономность при работе в поездках и при использовании портативных устройств. Конструкция аккумулятора отличается современным минималистичным дизайном, что подчеркивает его стильный и строгий внешний вид. Корпус выполнен из темно-черного материала с матовой текстурой, что придает товару аккуратный и профессиональный вид.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E0028500) Cosmic Black - данный товар вы можете купить по цене 2180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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