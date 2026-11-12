Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C01) Moon White

Baseus EnerFill FC31 — ваш идеальный спутник для поддержания заряда в пути

Никогда больше не оставайтесь с разряженным аккумулятором благодаря Baseus EnerFill FC31. Несмотря на огромную внутреннюю ёмкость, этот внешний аккумулятор невероятно портативен: он легко помещается в рюкзак, сумку или даже в большой карман, не обременяя вас лишним весом. Он предлагает идеальное сочетание высокой мощности и элегантного дизайна, гарантируя вам наличие надёжного источника энергии, где бы вы ни находились.

Ёмкость аккумулятора и ЖК?дисплей

Сердцем EnerFill является мощный аккумулятор большой ёмкости на 10 000 mAh. Такого внушительного запаса энергии достаточно, чтобы несколько раз перезарядить смартфон или «оживить» планшет, что делает его идеальным выбором для путешественников, удалённых работников или посетителей длительных мероприятий.

Чтобы вы могли полностью контролировать ситуацию, устройство оснащено чётким цифровым ЖК?дисплеем, который показывает точный процент оставшегося заряда. В отличие от простых светодиодных индикаторов, заставляющих гадать, этот экран точно сообщает, сколько энергии осталось, так что вы никогда не будете застигнуты врасплох.

Скорость зарядки и универсальность

Когда приходит время заряжать ваши устройства, скорость имеет значение. Baseus EnerFill FC31 поддерживает двустороннюю быструю зарядку мощностью 45 Вт. Это означает, что он может не только стремительно заряжать ваш телефон и ноутбук, но и восстанавливать собственный заряд за рекордное время при подключении к розетке.

Благодаря наличию четырёх портов вы можете заряжать несколько гаджетов одновременно. Используете ли вы USB?C для современного ноутбука или стандартный USB?A для более старого устройства — этот внешний аккумулятор обеспечит вас всем необходимым, являясь по-настоящему универсальным решением.