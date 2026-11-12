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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 45W (E0027Q03) Galaxy Blue купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 45W (E0027Q03) Galaxy Blue

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Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 1
Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 2
Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 3
Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 4
Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 5
Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 6
Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 7
Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
голубой
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, Lightning
Разъемы выход
Lightning; USB Type A; USB Type C
  • Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 1
  • Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 2
  • Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 3
  • Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 4
  • Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 5
  • Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 6
  • Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 7
  • Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752847
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 45W (E0027Q03) Galaxy Blue
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
голубой
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, Lightning
Разъемы выход
Lightning; USB Type A; USB Type C
Габаритные размеры, мм
52x103
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 45W (E0027Q03) Galaxy Blue

Внешний аккумулятор (Power Bank) BASEUS EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra выручит в ситуациях, когда заряд устройства заканчивается, а возможности подключиться к сети нет. С его помощью можно подзарядить смартфон, планшет и другое устройство с аккумуляторным питанием. Это удобный способ спокойно пользоваться техникой, не отвлекаясь на проверку уровня заряда и не переживая о внезапном отключении.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 45W (E0027Q03) Galaxy Blue




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
голубой
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, Lightning
Разъемы выход
Lightning; USB Type A; USB Type C
Развернуть
Габаритные размеры, мм
52x103
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор (Power Bank) BASEUS EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra выручит в ситуациях, когда заряд устройства заканчивается, а возможности подключиться к сети нет. С его помощью можно подзарядить смартфон, планшет и другое устройство с аккумуляторным питанием. Это удобный способ спокойно пользоваться техникой, не отвлекаясь на проверку уровня заряда и не переживая о внезапном отключении.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 45W (E0027Q03) Galaxy Blue - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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