Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 752847
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 850 руб.
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Характеристики
Вес, г.
280
Описание товара Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue
Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue
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Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Baseus EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra Digital Display Power Bank 10000mAh 45W Galaxy Blue - стоимость товара 2850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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