Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 22.5W (E0027L03) Galaxy Blue
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Характеристики
Цвет
голубой
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, Lightning
Разъемы выход
Lightning; USB Type A; USB Type C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
В наличии
Код товара: 752846
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2 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
голубой
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, Lightning
Разъемы выход
Lightning; USB Type A; USB Type C
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 22.5W (E0027L03) Galaxy Blue
Внешний аккумулятор (Power Bank) BASEUS EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra выручит в ситуациях, когда заряд устройства заканчивается, а возможности подключиться к сети нет. С его помощью можно подзарядить смартфон, планшет и другое устройство с аккумуляторным питанием. Это удобный способ спокойно пользоваться техникой, не отвлекаясь на проверку уровня заряда и не переживая о внезапном отключении.
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Бренд
Цвет
голубой
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
5 В, 12 В, 9 В, 10 В
Быстрая зарядка
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C, Lightning
Разъемы выход
Lightning; USB Type A; USB Type C
Страна производитель
Китай
Внешний аккумулятор (Power Bank) BASEUS EnerFill FC21 Qpow 3 Ultra выручит в ситуациях, когда заряд устройства заканчивается, а возможности подключиться к сети нет. С его помощью можно подзарядить смартфон, планшет и другое устройство с аккумуляторным питанием. Это удобный способ спокойно пользоваться техникой, не отвлекаясь на проверку уровня заряда и не переживая о внезапном отключении.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 10000 mAh, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 22.5W (E0027L03) Galaxy Blue - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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