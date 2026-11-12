Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб.
В наличии
Код товара: 752841
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 100 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
8x111
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031000)...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C02)...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FC31 10000mAh 45W (E0028C01)...
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FM12 10000mAh 22.5W (E002850...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 22.5W (E0027L0...
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 22.5W (E0027L0...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C123...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 5000mAh 20W (P1007680C853...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 10000mAh 45W (E0027Q03)...
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus EnerFill FC21 20000mAh 45W (E0027P00)...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus PicoGo AM41 10000mAh 27W E0027 Space ...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитВнешний аккумулятор Baseus PicoGo 10000mAh 27W (E0027202) Nebula...
Бренд
Цвет
бежевый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
45
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Зарядка ноутбуков
нет
Одновременная зарядка двух устройств
нет
Количество выходов
2
Развернуть
Разъемы вход
USB Type C, USB Type A
Разъемы выход
USB-A/USB-C
Габаритные размеры, мм
8x111
Страна производитель
Китай
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 45W (E0031001) Beige