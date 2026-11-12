Top.Mail.Ru
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R04) Cosmic Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R04) Cosmic Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 1
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 2
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 3
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 4
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 5
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 6
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 7
Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы выход
USB Type-C, Lightning, USB Type-A
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 1
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 2
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 3
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 4
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 5
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 6
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 7
  • Baseus EnerFill FC11 Digital Display Power Bank 10000mAh 22.5W Cosmic Black,E0027R04 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752839
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R04) Cosmic Black
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы выход
USB Type-C, Lightning, USB Type-A
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R04) Cosmic Black

Почувствуйте полную свободу при зарядке с внешним аккумулятором Baseus EnerFill FC11. Его ультратонкий корпус, удобный для путешествий, и два встроенных кабеля USB-C избавляют от необходимости использовать дополнительные провода, позволяя одновременно заряжать до четырех устройств на высокой скорости. Следите за показаниями на четком цифровом дисплее и будьте спокойны благодаря усовершенствованной комплексной системе защиты.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R04) Cosmic Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы выход
USB Type-C, Lightning, USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Почувствуйте полную свободу при зарядке с внешним аккумулятором Baseus EnerFill FC11. Его ультратонкий корпус, удобный для путешествий, и два встроенных кабеля USB-C избавляют от необходимости использовать дополнительные провода, позволяя одновременно заряжать до четырех устройств на высокой скорости. Следите за показаниями на четком цифровом дисплее и будьте спокойны благодаря усовершенствованной комплексной системе защиты.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R04) Cosmic Black - стоимость товара 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...