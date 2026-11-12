Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R04) Cosmic Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы выход
USB Type-C, Lightning, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
В наличии
Код товара: 752839
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1 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы выход
USB Type-C, Lightning, USB Type-A
Страна производитель
Китай
Вес, г.
280
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R04) Cosmic Black
Почувствуйте полную свободу при зарядке с внешним аккумулятором Baseus EnerFill FC11. Его ультратонкий корпус, удобный для путешествий, и два встроенных кабеля USB-C избавляют от необходимости использовать дополнительные провода, позволяя одновременно заряжать до четырех устройств на высокой скорости. Следите за показаниями на четком цифровом дисплее и будьте спокойны благодаря усовершенствованной комплексной системе защиты.
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Теги товара: На 10000 mAh
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Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
22.5
Индикатор заряда
да
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
4
Разъемы выход
USB Type-C, Lightning, USB Type-A
Страна производитель
Китай
Почувствуйте полную свободу при зарядке с внешним аккумулятором Baseus EnerFill FC11. Его ультратонкий корпус, удобный для путешествий, и два встроенных кабеля USB-C избавляют от необходимости использовать дополнительные провода, позволяя одновременно заряжать до четырех устройств на высокой скорости. Следите за показаниями на четком цифровом дисплее и будьте спокойны благодаря усовершенствованной комплексной системе защиты.
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Теги товара: На 10000 mAh
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Теги товара: На 10000 mAh
Внешний аккумулятор Baseus EnerFill FC11 10000mAh 22.5W (E0027R04) Cosmic Black - стоимость товара 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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